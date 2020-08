Zwingebejer Kerb wird diesmal virtuell gefeiert

Zwingenberg.Es bleibt weiterhin ein Geheimnis, wer in diesem Jahr die Traditionsfiguren der Zwingenberger Kerb werden. Giacomo Tasca (hinten rechts), Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb, lächelte am Samstagmorgen nur, als man ihn wiederholt darauf ansprach. Im Adlersaal hatte zwei Tage lang Matthias Braun (l.) die Videokamera und allerlei Technik aufgebaut, um einen Film zu drehen. Denn in diesen Coronazeiten wird die Kerb virtuell gefeiert (wir haben berichtet). Auch die Kerweredd wird nur im Internet zu hören sein.

Am Kerbsamstag, den 15. August, werden um 19 Uhr auf einem Youtube-Kanal Kerwevadder und sein Mundschenk vorgestellt. Am darauffolgenden, also dem eigentlichen Kerwesonntag, rollt ein kleiner Umzug, angeführt von der Feuerwehr und begleitet vom Roten Kreuz, durch die älteste Stadt an der Bergstraße, bei dem die Traditionsfiguren live zu erleben sein werden. Chef-Kerweborsch Tasca bittet in diesem Zusammenhang die Bürger, die eine Zwingenberg-Fahne besitzen, diese am Kerbwochenende zu hissen.

Unser Bild entstand bei den Dreharbeiten mit Bürgermeister Holger Habich, der im Film die Zuschauer begrüßt. Die Moderation hat die Kerwejugend übernommen. / df

