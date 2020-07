Zwingenberg feiert 750 Jahre Stadtrechte

Zwingenberg.Zuletzt feiern ließ das älteste Bergstraßenstädtchen sich vor acht Jahren: Im Jahr 2012 würdigten Bürger und Besucher die Ersterwähnung des Zwingenberg-Vorläufers „Getwinc“, die 1012 in der Urkunde Nr. 93 des Lorscher Codex erfolgte. Und bis zur nächsten Jubiläumsfeier müssen die Zwingenberger gar nicht mehr so arg lange warten: In vier Jahren jährt sich die Verleihung der Stadtrechte zum 750.

...