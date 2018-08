Zwingenberg investiert in Ruhebänke

Zwingenberg.Michael Ränker

Griesheim nimmt für sich in Anspruch, die erste „besitzbare Stadt“ in Deutschland zu sein; die Kommune im Nachbarlandkreis Darmstadt-Dieburg hat sich die Bezeichnung sogar vom Patentamt als „Marke“ schützen lassen. Ihrem guten Beispiel, den Menschen, die nicht (mehr) so gut zu Fuß sind, auf ihren Wegen durch den öffentlichen Raum möglichst viele Sitzgelegenheiten zum

...