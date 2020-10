Zwingenberg ist Mitglied im „Bogen-Club“

Zwingenberg.Die Stadt Zwingenberg ist Partnerkommune im „Großen Frankfurter Bogen“. Mit dieser Initiative will das Hessische Wirtschaftsministerium der großen Nachfrage nach Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet begegnen und Städte, die im Umkreis von Frankfurt liegen, gezielt bei der Stadtentwicklung unterstützen. Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland und Bürgermeister Holger Habich präsentierten deshalb dieser Tage ein Schild, das am Bahnhof Zwingenberg nun auf die Mitgliedschaft der ältesten Stadt an der Bergstraße in dieser Initiative hinweist.

„Bogen-Kommunen“ verfügen über eine regionale Bahnverbindung zum Frankfurter Hauptbahnhof, die maximal 30 Minuten Fahrtzeit in Anspruch nimmt. Dank des Regional-Express‘, der seit einiger Zeit in Zwingenberg hält, ist diese Voraussetzung mit einer planmäßigen Fahrtzeit von 29 Minuten hier erfüllt. Zwingenberg ist die südlichste Stadt im „Großen Frankfurter Bogen“.

Gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium arbeitet der Magistrat derzeit an zwei Projekten, die bald auch in den städtischen Gremien diskutiert werden sollen: Einer Machbarkeitsstudie für das ehemalige Güterbahnhofsgelände und an einem städtebaulichen Wettbewerb für die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets „In den Almen“ zu einem neuen Wohnquartier. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020