Zwingenberg.Der Förderkreis Kunst und Kultur sowie der Geschichtsverein erinnern erneut an die Aktion „Zwingenberg malt und zeichnet“, die am Samstag, 25. August, veranstaltet wird (wir haben berichtet). Wie Ulrike Fried-Heufel und Petra Schöppner schreiben, können sich an dem Projekt „Profis oder Amateure, egal ob 8 oder 88“ beteiligen:

„Einen Samstag lang machen wir Zwingenberg und Umgebung zu einem Ort der künstlerischen Begegnung. Es darf gemalt, gezeichnet oder gedruckt werden. Eure Arbeiten können auf Papier, Leinwand, Karton oder Holz entstehen – abstrakt oder realistisch, Skizze oder fertiges Bild, mit Bleistift oder Farbstift, Acryl oder Aquarell, Tusche oder Filzstift oder auch als Collage oder Frottage.“ Der Startschuss fällt um 11 Uhr im Heimatmuseum (Scheuergasse 11). Dort werden die mitgebrachten Materialien (z.B. Papier, Leinwand, etc.) abgestempelt. Danach geht’s hinaus in die nahe oder ferne Umgebung. Allein oder auch in Gruppen setzen die Teilnehmer ihre Vorstellungen um, alles ist möglich. Mit den entstandenen Werken treffen die Teilnehmer sich dann um 15 Uhr wieder im Museum. In der Einladung heißt es: „Wir tauschen uns miteinander aus und gestalten eine kleine Ausstellung.“ Ab 16 Uhr werden die Ergebnisse öffentlich präsentiert. Gäste sind dazu willkommen.

Die Teilnahme an „Zwingenberg malt und zeichnet“ ist kostenlos und geschieht auf eigene Gefahr. „Wir möchten gemeinsam künstlerisch aktiv werden, veranstalten jedoch keinen angeleiteten Kurs oder Workshop und übernehmen keine Betreuerfunktion“, so die Initiatorinnen. Eine Anmeldung würde die Disposition vereinfachen, aber auch eine spontane Teilnahme ist möglich. Fehlendes Material sollte kein Hinderungsgrund sein.

Kontakt: Petra Schöppner, Telefon: 76044, E-Mail: info@schoeppner.de. red

