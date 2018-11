Zwingenberg wirbt mit der Schnecke

Zwingenberg.Was haben das italienische Chianti-Örtchen Greve in der Toskana und Zwingenberg gemeinsam? Auf den ersten Blick natürlich den Weinbau – und auf den zweiten Blick die Konzentration auf das Wesentliche, nämlich auf ein nachhaltiges Leben in allen Bereichen des öffentlichen Lebens:

Der Ort Greve war im Jahre 1999 die erste Cittaslow und damit Ausgangspunkt einer Bewegung, die mitterweile von Italien auch auch Großbritannien, Portugal, Österreich, Polen, Norwegen und Deutschland erreicht hat. In Zwingenberg hatte die Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2016 beschlossen, sich für die Aufnahme in das Netzwerk der lebenswerten Städte zu bewerben. Mit Erfolg! Nachdem im Oktober vergangenen Jahres die Aufnahme in das nationale Netzwerk erfolgte, kam im Februar dieses Jahres grünes Licht aus Italien: Zwingenberg ist offizielles Mitglied des Netzwerkes Cittaslow.

Damit dies auch nach außen für alle Besucher der ältesten Stadt an der Bergstraße sichtbar wird, wurden jetzt an den Ortseingängen Schilder mit einer Schnecke als Symbol für nachhaltiges und achtsames Leben in der „Cittaslow Zwingenberg“ angebracht. Übrigens: Auch Zwingenbergs italienische Partnerstadt Brisighella ist Mitglied im „Club“ der lebenswerten Städte. tn

