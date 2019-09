Zwingenberger feiern den Weltkindertag

Zwingenberg.Die Kinder- und Jugendhilfekommission der Stadt Zwingenberg weist auf den lokalen Beitrag zum Weltkindertag 2019 hin, der auf den 14. September, Samstag, terminiert ist. Die entsprechende Veranstaltung findet in diesem Jahr nicht im und rund um das Alte Amtsgericht statt, sondern in der Weststadt: Das Areal, auf dem das kommunale Jugendzentrum, die städtische Grillhütte sowie die Vereinslagerhalle stehen – südlich des Gießer Weges gelegen, hinter der zum Indoorspielplatz umgenutzten Tennishalle – ist erstmals Veranstaltungsort.

Der Startschuss für den Zwingenberger Weltkindertag wird um 11 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst gegeben. Anschließend stehen bis 15 Uhr „Spiel, Spaß, Schminken, Boule und mehr“ auf dem Programm, schreiben die Veranstalter und richten sich mit dieser Einladung an Familien mit Kindern ab dem zweiten Lebensjahr. Für eine Bewirtung ist gesorgt.

Veranstaltungen im ganzen Land

Zum Hintergrund: Jedes Jahr am 20. September feiert man in Deutschland und Österreich den Weltkindertag. Dieser besondere Tag soll auf die speziellen Rechte der Kinder aufmerksam machen und den Nachwuchs mit seinen individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt rücken. In fast jeder (größeren) deutschen Stadt werden zum Kindertag Kinderfeste gefeiert, oft von freien Trägern der Jugendhilfe, Kinderschutzorganisationen und Kommunen gemeinsam. Das größte Fest mit über 100 000 Besuchern findet in der Hauptstadt Berlin auf dem Potsdamer Platz um den 20. September statt.

Beschluss der Vereinten Nationen

Ein international einheitliches Datum gibt es allerdings nicht. In über 40 Staaten, wie in China, teilweise in den USA, in vielen mittel- und osteuropäischen Ländern sowie Nachfolgestaaten der Sowjetunion wird am 1. Juni der Internationale Kindertag begangen. Die Vereinten Nationen wiederum begehen den Weltkindertag am 20. November als Internationalen Tag der Kinderrechte, dem Jahrestag, an dem die UN-Vollversammlung die Kinderrechtskonvention von 1989 verabschiedete; auch diesem Datum haben sich viele Staaten angeschlossen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.09.2019