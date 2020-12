Zwingenberger First Responder rückten zu über 80 Einsätzen aus

Zwingenberg.Das Jahr 2020 ist noch nicht ganz zu Ende, die First-Responder-Einheit des DRK Zwingenberg nutzt den bevorstehenden Jahreswechsel aber dennoch schon einmal, um Bilanz zu ziehen. Wie Udo Bächer, Bereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes, in einer Pressemitteilung schreibt, rückten die First Responder im laufenden Jahr bereits zu 81 Einsätzen aus.

Zu den letzten beiden Einsätzen im Dezember zählten eine Reanimation nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand sowie eine hilflose Person am Zwingenberger Bahnhof. Bei beiden Einsätzen wurden die Retter zusätzlich zu Rettungsdienst und Notarzt von der Rettungsleitstelle Bergstraße alarmiert.

Um schnell vor Ort sein zu können hat das DRK Anfang Dezember ein zusätzliches Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bei dem gebrauchten Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A6 mit Allradantrieb. Das Auto war zuvor als Notarzt-Einsatzfahrzeug in der Mainmetropole Frankfurt im Dienst. Das Fahrzeug kann manch schwer zugängliche Orte, zum Beispiel in den Weinbergen oder der Altstadt, einfacher und schneller erreichen. Ausgestattet ist das Fahrzeug unter anderem mit einer Sondersignalalge (Blaulicht & Martinshorn), Funktechnik, einem speziellen Ausbau im Kofferraum, der medizinischen Notfallausrüstung und einer Warnbeklebung.

In Sicherheit investiert

Udo Bächer betont: „Mit dem Fahrzeug, welches nicht nur ausschließlich für den First-Responder-Dienst genutzt werden kann, hat das DRK Zwingenberg weiter in die Sicherheit für die Zwingenberger Rodauer Bürger investiert.“ In der Rückschau auf 2020 listet Bächer verschiedene Notfälle auf, zu denen er und das unter Leitung von Johannes Bürkle stehende First-Responder-Team alarmiert wurden:

Internistische Notfälle – also beispielsweise akute Erkrankungen – haben demnach die meisten „Notfallbilder“ ausgemacht. Am zweithäufigsten mussten die Retter wegen chirurgischer Notfälle oder Verletzungen – beispielsweise nach Stürzen vom Pferd oder vom Fahrrad – ausrücken.

In der Bilanz werden überdies aufgelistet: die Explosion einer Garage im Oktober, Verkehrsunfälle, Patienten ohne Bewusstsein, verschiedene Kindernotfälle, drei Reanimationen bei Herz-Kreislauf-Stillständen, einige Notfälle mit allergischen Reaktionen nach Insektenstichen im Sommer. Bächer: „Bei allen diesen Patienten übernahmen wir die Erstversorgung und übergaben diese an den Rettungsdienst beziehungsweise den eintreffenden Notarzt.“

Keine Vergütung

„Für den First-Responder-Dienst erhalten die Retter des örtlichen DRK – wie auch bei allen anderen Diensten – keinerlei Vergütung“, erläutert Udo Bächer: „Weder die Ortsvereinigung noch der einzelne Helfer bekommen Geld. Der Dienst wird freiwillig und unentgeltlich erbracht. Einsatzfahrzeuge und die Notfallausrüstung stellt die DRK-Ortsvereinigung Zwingenberg kostenfrei.“ Der Bereitschaftsleiter abschließend: „Wir werden auch weiterhin für die Bevölkerung da sein und tun unser Bestes, um die Einsatzbereitschaft unseres First-Responder-Teams rund um die Uhr aufrecht zu erhalten.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020