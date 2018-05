Zwingenberger gratulierten Cesare Sangiorgi zum Siebzigsten

Anzeige

Zwingenberg.Cesare Sangiorgi, ehemaliger Bürgermeister von Zwingenbergs italienischer Partnerstadt Brisighella, hat kürzlich seinen 70. Geburtstag gefeiert – und dazu Gäste aus dem ältesten Bergstraßenstädtchen begrüßen können. An der Spitze der neunköpfigen Reisegruppe stand Marita Egner, amtierende Sprecherin der Zwingenberger und Rodauer Vereine und zum Zeitpunkt der Verschwisterung mit der Kommune in der Emilia Romagna Stadtverordnetenvorsteherin in Zwingenberg.

Marita Egner, die auch langjährige Vorsitzende des Freundeskreises Brisighella war, pflegt aus dieser Zeit nach wie vor freundschaftliche Kontakte, so auch zum ehemaligen Rathauschef Sangiorgi. Nach einem kleinen Empfang im Haus von Cesare und dessen Ehefrau Maria Grazia verbrachte man den Abend bei einem gemeinsamen Essen in einem kleinen Restaurant in Villa Vezzano, dem Ortsteil, in dem Cesare lebt.

An den weiteren Tagen standen Ausflüge nach Dozza, Bagnacavallo und Cervia auf dem Programm – letztgenannte Kommune ist die Stadt des Salzes. Beeindruckend waren die Salzmühle, das Salzmuseum sowie die Kanäle mit ihren zahlreichen Booten. Einen weiteren Tag hatten die Zwingenberger für einen Einkauf in Brisighella vorgesehen. Das wichtigste Geschäft: die Metzgerei. Dort gibt es die wohlschmeckende Salami der schwarzen Schweine zu kaufen. Am Nachmittag folgte eine Weinverkostung.