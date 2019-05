Zwingenberger Jugendwehr dankt Helmut Trautmann

Zwingenberg.Bei der gemeinsamen Inspektionsübung der Freiwilligen Feuerwehren von Zwingenberg und Rodau wurde Helmut Trautmann (M.) nach über 50 Jahren im aktiven Dienst in den Ruhestand verabschiedet und von der Einsatzabteilung in die Alters- und Ehrenabteilung überwiesen (wir haben berichtet).

Lob und Respekt zollten dem langjährigen Vorsitzenden, Wehrführer und Stadtbrandinspektoren bei dieser Gelegenheit auch die Mitglieder eben jener Nachwuchsabteilung, in der Trautmann im Jahre 1968 seine Laufbahn als Feuerwehrmann begonnen hatte. Jugendwart Stefan Diefenbach (2.v.l.) und sein Kollege Franz Mayer (2.v.r.) hatten sich aus dem Spind des scheidenden Retters dessen Stadtbrandinspektoren-Helm besorgt und den Feuerwehrnachwuchs darauf unterschreiben lassen.

Für Ehefrau Conny Trautmann, die sich viele Jahre lang in der Theatergruppe der örtlichen Feuerwehr engagiert hat, gab es einen Blumenstrauß.

Ganz in „Feuerwehr-Rente“ ist Trautmann übrigens nicht: Nach wie vor steht er an der Spitze der Kinderfeuerwehr Florianszwerge für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren, die er mitgegründet hat. Im nächsten Jahr feiert diese Gruppe ihr zehnjähriges Bestehen. Mittlerweile sind die ersten „Florianszwerge“ bereits Mitglieder der Einsatzabteilung, also „richtige“ Feuerwehrleute. / mik

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.05.2019