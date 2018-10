Zwingenberger Kreative feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht

Zwingenberg.„100 Jahre Frauenwahlrecht – 100 Jahre Frauenpower“, so lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die Malerin Ulrike Fried-Heufel, kommissarische Vorsitzende des Förderkreises Kunst und Kultur Zwingenberg, gemeinsam mit Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland, der Musikerin Hildrun Wunsch und der Historikerin Claudia Stehle einlädt. Termin für die Feierstunde ist der 12. November, Montag; die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg.

Die Wahl des Termins erfolgte ganz bewusst: Auf den Tag genau vor 100 Jahren – am 12. November 1918 – wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. In die Weimarer Verfassung wurde im Artikel 109, Absatz 2, die Formulierung „Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“ aufgenommen. „Das war das Ergebnis des Bemühens und des Kampfes von einigen engagierten und mutigen Frauen um Gleichstellung“, zollt Ulrike Fried-Heufel ihren Respekt und schreibt weiter:

Politisch, persönlich, historisch

„In diesem Jahr wurde das Ereignis bereits auf vielfältige Art und Weise thematisiert – hier in Zwingenberg wollen wir an den Jahrestag im Rahmen einer kleinen Feierstunde erinnern: Der Schwerpunkt unserer Betrachtung und Rückbesinnung ist dabei aufs Lokale ausgerichtet: Kommunalpolitikerinnen kommentieren das Jubiläum politisch, es werden aber auch historische oder ganz persönliche Sichtweisen vorgetragen.“

Als „Impulsgeber“ für die Veranstaltung dient das Bild „Frauenpower“ aus dem Atelier von Ulrike Fried-Heufel, das die Zwingenberger Künstlerin im Jahr 2014 im Rahmen der Ausstellung „The Essence of Abstraction“ in New York präsentierte.

Motiv ist eine stilisierte Figur, die auf einem imaginären Hintergrund schwebt. Die Farben Schwarz, Rot und Gold assoziieren die Nähe zur Bundesflagge. „Die aufstrebende Figur vermittelt Strahlkraft, Energie, Bewegung und Selbstbewusstsein, eine bildliche Interpretation des historischen Ereignisses – auch 100 Jahre später“, heißt es in der Einladung zu der Feierstunde.

Musikalisch wird die Blockflötistin Hildrun Wunsch, ebenfalls aus Zwingenberg, die Veranstaltung begleiten und die Inhalte und gesprochenen Worte in ihrer persönlichen und individuellen Art und Weise interpretieren. Die Journalistin und Historikerin Claudia Stehle vermittelt aus ihrer fachlichen Sicht einen kenntnisreichen Rück- und Einblick. Die Veranstalterinnen und die Referentinnen versprechen „einen Mix aus Stellungnahmen, Kunst und Musik“. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018