Zwingenberger sollen ihre Gärten öffnen

In Lorsch werden interessierten Besuchern alljährlich am Tag der offenen Gärten und Höfe auf privaten Grundstücken tolle Einblicke gewährt. Unser Bild entstand im Jahr 2018 im Garten von Irmgard (auf dem Bild rechts )und Anton Würsching. Zwingenberg will es der ehemaligen Klosterstadt am 30. Mai 2021 gleichtun.