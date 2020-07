Zwingenberger Walnüsse machen Karriere

Zwingenberg.Inspector Bruno ist Chef de Police in Saint Denis im Périgord. Der Roman-Kommissar im französischen Südwesten ist immer auf der Jagd nach Verbrechern, aber auch nach dem nächstbesten Genuss. Wenn es ihm besonders gut geht, dann gönnt ihm sein Erfinder Martin Walker einen Vin de Noix auf Eis mit Tonic. Das ist ein Likör aus eingelegten grünen Walnüssen.

Die entscheidenden Zutaten sind aber auch typisch für die Region Odenwald und Bergstraße. Also dachten sich zwei hiesige Exemplare fast gleichzeitig, man könnte es doch auch mal selbst ausprobieren.

Ein kulinarisches Abenteuer

Der eine ist Thomas Hobein und Erfinder des Internet-Blogs und Shops „Endlich! Gutes“. Der andere lebt in Zwingenberg, heißt Christoph Adlfinger-Pullmann und ist kulinarischen Abenteuern ebenfalls nicht abgeneigt. Viele mögen seine spannenden Lichtweinproben kennen, die er mit verschiedenen Winzern seit 2013 schon bundesweit inszeniert hat. Jetzt hat der selbstständige Lichtgestalter eine besondere Form von Strahlung entdeckt: Sonnenlicht, gefangen in grünen Walnüssen.

Gemeinsam mit Komplize Nummer drei, dem Zwingenberger Gastronomen Marc-André Kaltwasser, haben sie ein neues Projekt gestartet: ein Walnuss-Aperitif aus Südhessen. In Italien „vino alle noci“ genannt. Für ihre eigene Rezeptur haben die Bergsträßer Dakapo von Hanno Rothweiler und – für die zweite Variante – einen Dornfelder der Odenwälder Winzergenossenschaft genommen.

Von der Ernte für die schwarzen Nüsse, von denen gleich noch die Rede sein wird, wurden einige geviertelte Stücke abgezweigt und mit dem Wein sowie mit Gewürzen (Zimt, Piment, Nelken), braunem Zucker und einem Schuss Odenwälder Obstbrand eingelegt. Die fest verschlossenen Einmachgläser wurden 42 Tage auf die Fensterbank in die pralle Sonne gestellt.

Aromen sind fein balanciert

„Danach kann der Wein weiter abgeschmeckt werden“, so Adlfinger-Pullmann. Durch die Zugabe von Wein, Obstbrand oder Zucker lässt sich der Mix noch verfeinern. Das Ergebnis ist ein süßer, fruchtiger Aperitif mit Kräuteraromen und einer leichten Bitternote. Der Zwingenberger schwört auf Apfelwein als flüssige Basis. Hier seien die Aromen noch feiner balanciert. Später soll die Mixtur durch einen Filter in große Gebinde umgefüllt und nochmals für mehrere Monate bis zu einem Jahr in Ruhe gelassen werden. Ziel ist ein noch intensiveres Geschmacksspiel.

Darüber hinaus produziert das Team eine fast noch feinere Spezialität: eingelegte schwarze Nüsse. Eine uralte Methode, um die unreifen Nüsse dauerhaft zu konservieren. In dünnen Scheibchen ein vorzüglicher Genuss zu Wildgerichten, Pasteten, Käse, Salaten oder zum Dessert.

Mitte bis Ende Juni war Ernte in Zwingenberg. Die beste Zeit. Denn danach bildet die Nuss ihre hölzerne Schale aus. Als spätester Termin für die Ernte unreifer Walnüsse gilt der 24. Juni, der Johannistag. Christoph Adlfinger-Pullmann hat die Dinger eine Woche zuvor eimerweise vom nahen Baum gepflückt und mehrmals eingestochen. In einem großen Bottich werden die ganzen Früchte inklusive Schale mit Wasser bedeckt. Bis zu acht Wochen lang.

Gerade in den ersten Tagen färbt sich das Wasser sehr schnell braun und sollte deshalb ein bis zwei Mal pro Tag gewechselt werden. Beim ausgiebigen Wässern löst sich die Gerbsäure aus dem Fruchtfleisch – sie würde sonst dazu führen, dass die Nüsse später bitter schmecken.

Danach werden die Nüsse in Zucker eingekocht, so dass ein dickflüssiger Sud entsteht. Anschließend müssen sie an einem dunklen, kühlen Ort mindestens sechs Monate durchziehen. Ihr bestes Aroma erreichen die schwarzen Nüsse allerdings erst nach ein oder zwei Jahren.

„Pfälzer Trüffel“

Die schwarzen Nüsse, die in der Pfalz auch gern als „Pfälzer Trüffel“ bezeichnet werden, erinnern von der Konsistenz her an eingelegte Oliven oder tatsächlich an Pilze. „Unsere Region ist ideal zur Herstellung dieser besonderen Spezialität“, so Christoph Adlfinger-Pullmann. Eine traditionelle Rezeptur, die das Zeug für die gehobene Küche hat. Auch die am Projekt beteiligten Köche Marc-André Kaltwasser und Christopher Keylock sind begeistert. Auch, weil die Zutaten des Sirups nach eigenem Geschmack variiert werden können.

Beide Ideen sind nun auf dem Weg zum individuellen Produkt. 2020 ist für die Bergsträßer Genussforscher das Jahr des Testlaufs. Im Corona-Modus ist genug Zeit zum Ausprobieren und Verfeinern. Außerdem sei man ständig auf der Suche nach regionalen Gastronomen, Lebensmittelhändlern, Landwirten oder Winzern, die heimische Perlen erzeugen und diese gern gemeinsam mit anderen streicheln und polieren möchten. Eine Art kulinarisch-sinnlicher Erlebnisraum in der unmittelbaren Umgebung.

„Man muss nicht an exotische Ziele reisen, um herausragend gute Produkte zu finden“, so Christoph Adlfinger-Pullmann nach der ersten eigenen Nussernte. Während es in den Einmachgläsern rumort, ist für die Macher Geduld und Muße angesagt. In puncto Ruhe und Gelassenheit sind sie dabei nicht allzu weit vom Dorfpolizisten Bruno entfernt.

