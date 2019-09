Zwischen himmlischem Manna und Grundsteuer-Erhöhung

Mehr als 200 Zwingenberger und Rodauer nahmen an der Bürgerversammlung teil, in deren Mittelpunkt das Thema Straßenbeiträge stand. Während die Stadtverordnetenversammlung erst am Donnerstag entscheidet, steht jetzt schon fest, was die Bürger wollen: Nichts mehr für Straßenerneuerungen bezahlen.