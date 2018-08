Mannheim nach der Bombennacht 1943 und heute: Vergleichen Sie die Bilder

Wer die Nacht auf den 6. September 1943 in Mannheim erlebt hat, dem bleibt sie wohl für immer im Gedächtnis. Auch was sie zurückließ, muss sich eingebrannt haben: das Bild einer Stadt in Schutt und Asche. Wir haben Fotos von damals und heute übereinandergelegt - Sie können die Bilder direkt miteinander vergleichen. Das geht auf dem PC mit der Maus, auf Ihrem Smartphone oder Tablet müssen Sie nur mit dem Finger über das Bild fahren.

Weitere Informationen zu den Fotografen Otto Spuler (1943) und Christoph Blüthner (heute) sowie zum Projekt finden Sie hier.