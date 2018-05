111 Aktionen in den Ferien

Anzeige

Waghäusel.111 unterschiedliche Veranstaltungen sind in den Sommerferien für die Kinder und Jugendlichen von Waghäusel geplant. In Zusammenarbeit mit vielen Vereinen, Organisationen, Firmen und Privatpersonen bietet die Stadt vom 26. Juli bis 8. September ein unterhaltsames Programm an. Die Anmeldungen können bis Freitag, 29. Juni, im Rathaus abgegeben oder in die Briefkästen der Stadt bei den alten Rathäusern in Wiesental und Kirrlach eingeworfen werden.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, erwartet die Waghäuseler Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren diese umfassende Programmpallette, mit Angeboten aus verschiedenen Kategorien.

Badminton und Malaktionen

Unter anderem Sportangebote wie Badminton und Fußball aber auch Mal- und Bastelaktionen sollen darunter sein. Auf der Homepage der Stadt Waghäusel sind unter der Rubrik „Ferienprogramm“ ab Montag, 4. Juni, eine Veranstaltungsübersicht, Infos zur Anmeldung sowie das Anmeldeformular zu finden.