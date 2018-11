1287 Fahrer zu schnell

Karlsruhe.Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesautobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und der Tank- und Rastanlage Bruchsal sind von 7678 gemessenen Fahrzeugen 1287 zu schnell gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten am Sonntag zwischen 8.45 Uhr und 12.35 Uhr. Die Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde überschritten demnach 17 Prozent. Vor dem Erreichen der Messstelle werden vom Autobahnkreuz Walldorf kommend sind insgesamt sieben Schilderpaare mit der Höchstgeschwindigkeit aufgestellt.

Führerschein drei Monate ungültig

1015 Fahrzeugführer müssen mit einer Verwarnung bis 25 Euro rechnen. 272 weitere haben einen Punkt in Flensburg gesammelt und müssen mindestens 70 Euro bezahlen. Die schnellsten 32 müssen in Zukunft mindestens einen Monat auf ihr Fahrzeug verzichten und 160 Euro zahlen. Den Spitzenreiter mit gefahrenen 208 Kilometer pro Stunde erwarten zwei Punkte in Flensburg, die er mit 600 Euro bezahlt und er muss drei Monate auf sein Auto verzichten. pol

