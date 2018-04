13-Jährige vom Fahrrad getreten

Anzeige

Karlsruhe.Eine 13-jährige Radfahrerin ist in Neureut auf dem Radweg von einem bislang unbekannten Mann vom Fahrrad getreten worden. Wie die Polizei mitteilte, begegneten sich die Beiden am Freitag, gegen 7.50 Uhr unmittelbar nach der Kreuzung Unterfeldstraße/Neureuter Querallee. Als der Mann an ihr vorbei fuhr, trat er gegen das Pedal der 13-Jährigen. Durch den Tritt verlor sie das Gleichgewicht und zog sich beim Sturz Schürfwunden und Prellungen zu. Außerdem entstand an der Kleidung und am Fahrrad ein Schaden von etwa 250 Euro.

Der Täter soll männlich sein, schwarze Haare und braune Augen haben. Vermutlich trug er eine rundliche Brille und hatte ein asiatisches Aussehen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter 0721/70 66 00 oder 0721/96 71 80 melden. pol