13-Jähriger angefahren

Karlsruhe.Ein 13-Jähriger ist von einem Auto angefahren und deshalb verletzt worden. Die unbekannte Fahrerin flüchtete danach.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge am Dienstag, 12.45 Uhr, mit einem Tretroller auf dem Gehweg der Karlsruher Allee in westliche Richtung. Auf Höhe der Auer Straße stieg er von seinem Roller ab und lief ein Stück an einer dortigen Parkbucht entlang. Dabei wurde er plötzlich leicht von einem schwarzen Mercedes Kombi angefahren, wodurch der Junge zu Boden stürzte. Das Auto fuhr anschließend in östlicher Richtung davon. Der 13-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Fahrerin des Wagens wurde von dem Jungen als etwa 30 Jahre alt mit dunklen, schulterlangen Haaren beschrieben und war mit einer hellen Jacke mit Fleckenmuster bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0721/94 48 40 entgegen. pol

