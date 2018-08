17-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Kollision

Anzeige

Gondelsheim.Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Gondelsheim ist ein 17-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er in der Nacht zum Samstag von einem Auto angefahren und in den Gegenverkehr geschleudert. Dort überrollte den Biker ein entgegenkommender Wagen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 26-jährige Autofahrerin gegen 23.45 Uhr auf der Sparbachstraße in Gondelsheim und wollte nach rechts in die Bruchsaler Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den 17-jährigen Krad-Fahrer, welcher auf der vorfahrtsberechtigten Bruchsaler Straße unterwegs war.

In der Folge krachte der 17-Jährige gegen die hintere Tür des Autos. Anschließend wurde er von dort abgewiesen, schleuderte in den Gegenverkehr und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Der junge Motorradfahrer flog daraufhin unter dieses Auto und wurde von diesem überrollt, so die Unfallermittler.