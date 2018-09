18-Jähriger verletzt Senior im Rollstuhl

Oberhausen-Rheinhausen.Ein 89-jähriger Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall schwere verletzt worden. Der Senior wurde am Montagnachmittag auf einem Fußgängerüberweg in der Jahnstraße von einem Autofahrer übersehen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 18 Jahre alter VW-Fahrer die Kolpingstraße stadteinwärts. Im Einmündungsbereich wollte der Mann nach rechts in die Jahnstraße abbiegen und übersah dabei den 89-Jähringen und erfasste diesen in seinem Rollstuhl.

Durch den Zusammenstoß stürzte der ältere Mann zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug sowie am Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. pol

