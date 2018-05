20 Aktive aus Oberhausen

Anzeige

Weinheim/Bruhrain.Der Badische Turner-Bund ist als Ausrichter einer der größten Sportveranstaltungen in Baden-Württemberg bestens gerüstet. Für das Landesturnfest in Weinheim haben sich insgesamt 12 298 Teilnehmer angemeldet, die noch bis Sonntag, 3. Juni, in der Zweiburgenstadt an der Bergstraße ein großartiges Erlebnis-Festival feiern werden.

In Relation zur Weinheimer Einwohnerzahl wird demnach über das verlängerte Fronleichnam-Wochenende jeder Fünfte am Turnanzug zu erkennen sein. Fast die Hälfte aller Mitgliedsvereine des Kraichturngaus Bruchsal werden in Weinheim vertreten sein. Teilnehmerstärkster Verein ist der TV Gondelsheim mit 53 Anmeldungen, vor dem TV Obergrombach (30), TSV Neudorf (27), TV Oberhausen und TV Untergrombach mit jeweils 20 Aktiven, dem TSV Langenbrücken (19) sowie der TSG Bruchsal und dem TV Philippsburg, die mit 15 Teilnehmern nach Weinheim fahren werden.

Insgesamt beteiligen sich aus den 20 gemeldeten Vereinen des Kraichturngaus 274 Turner an dieser großen Veranstaltung. klu