20-Jähriger stürzt in Lüftungsschacht

Die Jugendlichen alarmierten die Feuerwehren aus Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten um kurz nach 2 Uhr zu einer Personenrettung in der Nacht auf Mittwoch an die Pestalozzi-Gemeinschaftsschule nach Graben-Neudorf. Das junge Pärchen kletterte über das aufgrund von Sanierungsarbeiten am Schulgelände aufgestellte Baugerüst, auf das Dach der Pestalozzischule. Dort wollten sie nach eigener Aussage ein paar romantische Stunden verbringen und die Sterne beobachten. Doch schon kurze Zeit später, kamen die Jugendlichen offenbar auf die Idee, sich durch den Lüftungsschacht einen Zugang zum Gebäude zu verschaffen.

Bereits nach wenigen Metern im Schacht rutschte der 20-Jährige ab und stürzte etwa sechs Meter tief in den Lüftungsschacht. Nachdem die ersten Rettungsversuche durch die 20-jährige Begleiterin mit Hilfe eines Bettlakens scheiterten, verständigten sie den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren rückten daraufhin an und verschafften sich mit der Drehleiter einen Zugang auf das Schuldach. Während die 20-Jährige mit einer leichten Verletzung am Bein, nach unten transportiert und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte, demontierten die Feuerwehrkräfte auf dem Dach den Schachtdeckel und verschafften sich einen Zugang zum, im Lüftungsschacht steckenden jungen Mann. Parallel hierzu wurde im Inneren des Schulgebäudes die Leichtbauwand an der entsprechenden Stelle entfernt um von innen ebenfalls einen Zugang zum Patienten schaffen zu können.

Da schnell klar wurde, dass der 20-Jährige mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht gerettet werden konnte, wurde durch den Einsatzleiter die Höhenrettungsgruppe des Stadt- und Landkreises Karlsruhe nachgefordert.

Die Höhenretter, bestehend aus Einheiten der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Werkfeuerwehr KIT Karlsruhe, ließen daraufhin eine Einsatzkraft kopfüber in den Schacht und konnten den 20-Jährigen schließlich um kurz nach 4 Uhr befreien.

Bis morgens im Einsatz

Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Während der Befreiungsaktion fügten die Einsatzkräfte am Gebäude und am Lüftungsschacht einen erheblichen Schaden zu, welcher sich den ersten Schätzungen der Beamten zu Folge auf 10 000 Euro belaufen wird. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die beiden 20-Jährigen aufgenommen. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit den Wehren aus Graben-Neudorf, Linkenheim-Hochstetten und der Höhenrettungsgruppe des Stadt- und Landkreises Karlsruhe, mit insgesamt 50 Einsatzkräften unter der Leitung des Einsatzleiters Horst Blank im Einsatz.

Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Werner Rüssel und der Bürgermeister der Gemeinde Graben-Neudorf Christian Eheim machten sich in der Nacht vor Ort ein Bild der Lage.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und der DRK Bereitschaft SEG Nord-Verpflegungsgruppe mit zehn Kräften vor Ort. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. zg/nina

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018