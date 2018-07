20 Millionen Euro fürs Bildungszentrum

Das Realschulgebäude soll bald saniert werden, rechts davon entsteht voraussichtlich die neue Gemeinschaftsschule. © ks-pressefoto

Waghäusel.Die Schullandschaft in Waghäusel soll sich bald ändern – aber doch etwas weniger teuer, als bisher geplant. In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend hat das Architekturbüro Günther Hermann die geänderten und verkleinerten Pläne des Bildungszentrums vorgestellt. Insgesamt kostet die Erweiterung der Gesamtschule sowie die Umplanung und Sanierung der Realschule jetzt 20,34 Millionen Euro

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4007 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.07.2018