203 Schwarzfahrer erwischt

Präsenz soll abschrecken

Die Polizei setzte bei den Schwerpunktkontrollen vor allem auf Prävention: „Wir versuchen, durch die Präsenz unserer uniformierten und zivilen Kräfte sowie durch schnelles Einschreiten viele Straftaten schon im Keim zu ersticken. Dieses Konzept hat sich bereits bei den vergangenen Schwerpunktkontrollen bewährt“, so Geckle. Zudem böten die Schwerpunktkontrollen der Polizei die Möglichkeit, verstärkt Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen durchzuführen und damit den Druck auf potenzielle Straftäter hochzuhalten. „Auch die Fahrgäste begrüßen die sichtbare Polizei-Präsenz gerade in den Abend- und Nachtstunden. Die Rückmeldungen, die uns aus der Bevölkerung zu den Schwerpunktkontrollen erreichen, sind sehr positiv“, so der Einsatzleiter.

Für VBK und Polizei sind die gemeinsamen Kontrollmaßnahmen inzwischen schon fast zur Routine geworden: Bereits im dritten Jahr setzen sie diese regelmäßig um. „Auch wenn das Zusammenspiel von so vielen Einsatzkräften viel Planungsarbeit im Vorfeld und ebenso viel Kommunikation während des Einsatzes erfordert, sind die organisatorischen Abläufe inzwischen gut eingespielt“, lobt Mary Joyce, Leiterin des VBK-Fahrausweisprüfdienstes, die gute Zusammenarbeit mit der Polizei.

Fanden die Großkontrollen bislang immer in Nächten von Freitag auf Samstag statt, wählten VBK und Polizei diesmal den Samstag für ihren gemeinsamen Einsatz aus. „Ein bisschen war dies auch dem KSC-Spiel gegen Jena am Freitagabend geschuldet, das auch viele Kräfte bei den VBK und der Polizei gebunden hat“, so Joyce. „Aber wir wollten auch bewusst eine Schwerpunktkontrolle an einem Samstagabend durchführen, weil dann gerade in der Innenstadt noch mal ein bisschen mehr los ist als an anderen Tagen. Wir werden Schwerpunktkontrollen aber sicherlich auch einmal an einem ganz normalen Wochentag durchführen“, kündigt Joyce an.

Für die VBK lag der Fokus erneut darauf, das so genannte Erschleichen von Leistungen aufzudecken und zu ahnden. Denn das Fahren ohne gültigen Fahrausweis ist laut Strafgesetzbuch eine Straftat.

Neben 203 Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, wurden acht Personen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. In zwei Fällen hatten die kontrollierten Person augenscheinlich Ausweisdokumente anderer Personen bei sich.

In den frühen Morgenstunden kam es dann zu zwei Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten und zu zwei Widerstandshandlungen, bei denen ein Beamter leicht verletzt wurde. Vier Personen waren durch Staatsanwaltschaften und Gerichte gesucht worden, da ihr Aufenthalt unbekannt war. Weil sie erheblich betrunken waren, wurden außerdem zwei Personen in Gewahrsam genommen. beju/pol/lsw

