22-Jährige kann Täter abwehren

Bruchsal.Ein Unbekannter hat am späten Freitagabend in Bruchsal versucht, eine 22-Jährige zu vergewaltigen und sie dabei verletzt. Das teilte die Polizei mit. Demnach war die junge Frau gegen 23.15 Uhr zu Fuß auf dem Geh- und Radweg entlang der B 35 in Richtung Heidelsheim unterwegs. In Höhe eines Lidl-Supermarktes kam ihr ein Mann entgegen.

Nach rund 150 Metern bemerkte die Frau, dass der Mann umgedreht hatte und ihr folgte. Beim Passieren der dortigen Asylunterkunft rannte der Unbekannte dann auf die Frau zu, packte sie am Hals und an den Unterarmen und zog sie eine Böschung hinunter, wo es laut Polizei zwischen den Beiden zu einem Kampf kam.

Die auf dem Boden liegende Frau wehrte sich durch Treten und Würgen, woraufhin der Mann von ihr abließ, die Böschung hinaufkletterte und in Richtung Heidelsheim davonrannte. Nach ersten Ermittlungen könnte der Täter über einen Feldweg beziehungsweise Trampelpfad in Richtung Asylunterkunft entkommen sein, so die Beamten.

Fahndung bleibt erfolglos

Die Frau verständigte über Handy ihren Freund, der seinerseits die Polizei alarmierte. Eine Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die Frau erlitt leichte Verletzungen sowie einen Schock.

Die Polizei beschreibt den Täter als Mitte bis Ende 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, mit schlanker, schmächtiger Statur und markantem Oberlippenbart. Er hatte laut Polizei einen dunklen Teint und „arabisches Aussehen“. Der Mann trug bei der Tat eine blaue Jeansjacke mit hellem Kragen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe, Telefon 0721/6 66 55 55, zu melden. beju/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018