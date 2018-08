22-Jährigem ins Gesicht geschlagen

Bruchsal.Ein etwa 20-Jähriger hat mit einem Bekannten einen 22-jährigen Syrer sowie dessen 19-jährigen türkischen Kumpel attackiert. Der 22-Jährige erlitt dabei eine Schnittwunde und eine Prellung.

Wie die Polizei mitteilte, sprach einer der beiden Männer am Donnerstag um 23.30 Uhr im Eingangsbereich des Bruchsaler Bahnhofs den 22-Jährigen und dessen Begleitung aggressiv an. Im Anschluss stritten sich die drei Personen, bis der etwa 20-Jährige dem 22-Jährigen ins Gesicht schlug. Daraufhin flüchtete er, kehrte jedoch später mit einem Komplizen zurück. Dieser verletzte den 22-Jährigen mit einem Messer am Unterarm. Beide Männer flüchteten in Richtung Innenstadt. Hinweise nimmt die Polizei unter 07251/72 60 entgegen. pol

