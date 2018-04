23-Jähriger flüchtet vor Polizei

Anzeige

Karlsruhe.Ein 23-jähriger Autofahrer ist in der Karlsruher Innenstadt von einem Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet und hat so mehrere Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Samstag stark gefährdet.

Wie die Polizei mitteilte, verfolgten die Beamten um 3.30 Uhr den Mann, weil er sich einer Verkehrskontrolle der Polizei entziehen wollte. Startpunkt war die Fritz-Erler-Straße in der Innenstadt, von der er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit versuchte, dem mit eingeschaltetem Blaulicht folgenden Streifenwagen zu entkommen.

Bei seiner rasanten Fahrt durch Karlsruhe missachtete er nach Angaben der Polizei zumindest in der Kriegsstraße Höhe der Ettlinger Straße das Rotlicht zweier Fußgängerüberwege und fuhr kurz darauf mit immer noch überhöhter Geschwindigkeit auf der Kriegsstraße auf die Kreuzung der Karlstraße zu und überquerte diese bei Rotlicht, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung stark abbremsen mussten.