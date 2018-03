250 000 Euro für Genossenschaftsprojekt

Anzeige

Philippsburg.Die zwei wichtigsten Themen auf der Tagesordnung des Philippsburger Gemeinderats betrafen den Stadtteil Rheinsheim. Dabei ging es zunächst um die Aufnahme des Ortskerns in das „Soziale-Stadt-Programm“. Dazu waren Beschlüsse über eine Sanierungssatzung und über Förderrichtlinien für private Modernisierungsmaßnahmen notwendig.

Der Gemeinderat nahm entsprechend des Beschlussvorschlags der Verwaltung „Kenntnis vom Bericht über die vorbereitenden Untersuchungen“ und stimmte den von der Planungs- und Sanierungsgesellschaft STEG erarbeiten Sanierungszielen, dem Maßnahmenkonzept und der Kosten- und Finanzierungsübersicht zu. Darüber hinaus beschloss der Rat am vergangenen Dienstag die Förderrichtlinien für private Erneuerungs- und Ordnungsmaßnahmen.

Seit 2017 hat Rheinsheim offiziell im Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung „Soziale Stadt“ (SSP) Berücksichtigung gefunden. Insgesamt wurde das ganze Sanierungsverfahren mit einem Zuwendungsbetrag in Höhe von 1,4 Millionen Euro ausgestattet, was unter Einberechnung des kommunalen Eigenanteils in Höhe von 40 Prozent einem Gesamtförderrahmen in Höhe von 2 333 333 Euro entspricht. Der Bewilligungszeitraum ist zunächst auf die Dauer von 2017 bis 2028 festgelegt.