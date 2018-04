28-Jährige in Straßenbahn belästigt

Karlsruhe.In der Nacht auf Sonntag ist eine 28-jährige Frau in einer Straßenbahn von zwei Männern unsittlich berührt worden. Die Polizei sucht hierzu noch Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die 28-Jährige fuhr kurz vor Mitternacht in einer Straßenbahn der Linie 4 vom Hauptbahnhof in Richtung Karlstor. Kurz nachdem sie in die Bahn eingestiegen war,

...

Sie sehen 29% der insgesamt 1390 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.02.2018