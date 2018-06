2800 Zuschauer fieberten mit

Verbandsliga-Vizemeister 1988: Masseur Sigi Roth (oben v.l.), Vorsitzender Trudbert Mail, Ralf Baader, Jürgen Leibold, Rüdiger Hertlein, Achim Weidlandt, Arthur Himmeslbach, Trainer Manfred Robach, Mario Hotz (Mitte v.l.), Michael Frank, Thomas Schwechheimer, Rainer Metzger, Uwe Östringer, Angelo Lillu, Thomas Mahl (sitzend v. l.), Guido Müller, Mark Franze, Michael Drexler und Frank Schleicher. © FV 1912 Wiesental

Waghäusel-Wiesental.Der VfR Aalen spielt heute in der dritten Fußball-Bundesliga, der FV 1912 Wiesental in der Bruchsaler Kreisliga. Gestern vor 30 Jahren, kämpften beide Vereine im Stadion der „Zwölfer“ um den Aufstieg in die baden-württembergische Oberliga, der damals dritthöchsten Spielklasse in Deutschland.

Gepflastert war dieser Erfolgsweg durch das Engagement des damaligen Vereinschefs Trudbert Mail,

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2676 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.06.2018