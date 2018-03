29-Jährige ausgeraubt

Anzeige

Karlsruhe.Das Handy einer 28-jährigen Frau ist am Mittwoch kurz nach 21.15 Uhr in der Kriegs- und Hans-Sachs-Straße von einem Unbekannten geraubt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die Frau an der Bahnhaltestelle nahe der Hans-Sachs-Straße ausgestiegen und ging in Richtung Kriegsstraße. Während die Frau ihr Telefon bediente, entriss ihr der Unbekannte das Gerät und flüchtete.

Die 28-Jährige verletzte sich dabei leicht an der Hand. Den Wert des gestohlenen Handys schätzt die Polizei auf 600 Euro. Der Täter soll einen dunklen Teint haben. Nach Angaben der Zeugin ist er zwischen 18 und 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit kräftiger Figur. Er hat kurzes dunkles Haar und einen Dreitagebart. Zudem hatte er eine dunkle Basecap mit weißen Rändern, eine dunkle Regenjacke, eine dunkle Jeans und dunkle Turnschuhe an. Hinweise nimmt die Polizei unter 0721/939 55 55 entgegen. pol