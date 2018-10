2,9 Prozent – rings um Waghäusel herrscht beinahe Vollbeschäftigung

Bruhrain.Zum Herbstbeginn zeigt sich der Arbeitsmarkt im Bereich der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt sehr stabil. Die Arbeitslosenzahl ist im Berichtsmonat Oktober im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert und leigt bei nur 3,2 Prozent, das sind auch im Vergleich zum Vorjahr nochmals 0,2 Punkte weniger.

„Unser regionaler Arbeitsmarkt ist nach wie vor in einer stabilen Verfassung. Dennoch merken wir immer stärker, dass vor allem Menschen im Helferbereich von wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig sind. Geringqualifizierte sind dadurch eher von Arbeitslosigkeit bedroht als Fachkräfte“, analysiert Ingo Zenkner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, und ermutigt: „Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt werden die Unternehmen in den nächsten Jahren vor allem Fachkräfte benötigen. Umso wichtiger ist es schon heute, sich zu qualifizieren und sich zur Fachkraft weiterzubilden. Die Agentur für Arbeit setzt mit einem großen Spektrum an Qualifizierungsmaßnahmen, wo immer möglich, auf die Förderung von Abschlüssen, um Menschen vor Rein-Raus-Effekten zu bewahren“, so Zenkner.

In Anbetracht des demographischen Wandels ist die Zahl der Älteren auf dem Arbeitsmarkt, aber auch unter den Arbeitslosen, in den letzten Jahren überproportional gestiegen. So ist schon heute jeder dritte Arbeitslose im Bereich der Agentur über 50 Jahre. Zwar hat sich deren Zahl innerhalb von einem Jahr um knapp sieben Prozent verringert, dennoch wird die oftmals langjährige Expertise dieses Potenzials von den Firmen zu wenig genutzt.

„Gerade in Anbetracht des branchenspezifischen Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten, auf so viel jahrzehntelang gewachsene fachliche Erfahrung zu verzichten“, wirbt Ingo Zenkner dafür, Arbeitslosen über 50 Jahren eine Chance zu geben.

Im Oktober waren im Gesamtbezirk 18 566 Menschen ohne Arbeit, 19 weniger als im Vormonat und 630 weniger als im Vorjahr. Während im Laufe des Monats 6733 Menschen aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet werden konnten, mussten sich genau so viele neu arbeitslos melden. Dem Arbeitgeberservice wurden im Oktober 2296 offene Stellen gemeldet. Das Gesamtangebot im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt liegt aktuell bei 9697 Stellen.

In der Außenstelle Waghäusel, die auch für Oberhausen-Rheinhausen und Philippsburg zuständig ist, liegt die Quote noch niedriger. Sie ist nochmals um 0,4 Punkte auf jetzt 2,9 Prozent gesunken, seit Jahrzehnten der niedrigste Wert. 1007 Menschen sind in dieser Region ohne Arbeit, 131 weniger als noch im September, so teilt es die Agentur für Arbeit in ihrer Pressemitteilung mit. zg

