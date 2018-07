30-Jähriger mit Stühlen beworfen

Anzeige

Karlsruhe.Ein 30-Jähriger ist in Karlsruhe vor einer Bar von zwei Männern attackiert und mit Stühlen beworfen worden. Wie die Polizei am gestrigen Montag mitteilte, hatte der 30-Jährige am Sonntag im Außenbereich gesessen.

Aus noch ungeklärter Ursache gingen die beiden demnach mit den Fäusten auf ihn los. Als er flüchten wollte, warfen der 22-Jährige und der 38-Jährige mit Stühlen nach ihm und beleidigten ihn. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Tatverdächtigen wurden nach einer Fahndung vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Ob Täter und Opfer sich kannten, war zunächst unklar. dpa