32 000 Euro von Rentner erbeutet

Karlsruhe-Durlach.Trickbetrüger erbeuteten von einem 73 Jahre alten Mann in Durlach 32 000 Euro. Der Geschädigte erhielt Mittwochvormittags einen ersten Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Neffe Friedrich ausgab, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Dieser teilte mit, aktuell in Stuttgart bei einem Notar zu sitzen, wo er eine gute Finanzanlage gezeichnet habe. Um das Geschäft abschließen zu können, sei eine Anzahlung erforderlich. Der Angerufene stellte in Aussicht, dem mutmaßlichen Neffen mit dem Betrag von 32 000 Euro aushelfen zu können. Ihm wurde zugesichert, das Geld am selben Tag wieder zurückzuerhalten.

Nachdem der 73-Jährige das Geld abgehoben hatte, gingen zahlreiche weitere Anrufe ein. Der angebliche Neffe teilte dabei mit, dass er aufgrund diverser Probleme nun doch nicht selbst kommen könne. Stattdessen kündigte er einen Mitarbeiter des Notariats an.

Übergabe quittiert

Schließlich erschien gegen 12.15 Uhr ein etwa 40-jähriger Mann beim Geschädigten und nahm gegen Quittung den Geldbetrag entgegen. Er entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst später durchschaute der Senior den Betrug. Auch nach der Geldübergabe erhielt der Geschädigte noch mehrere Anrufe.

Von dem Geldabholer liegt folgende Beschreibung vor: normale Statur, etwa 1,80 Meter groß, schwarzes dichtes Haar. Bekleidet war er mit dunkler Hose und einem hellen Pullover, unter welchem er ein Hemd trug. Ferner führte der Mann eine Umhängetasche mit, dessen Gurt er diagonal über die Schulter getragen hat. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721/6 66 55 55, melden. pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018