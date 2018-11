33-Jähriger verletzt und beleidigt Polizei

Karlsruhe.Ein 33-Jähriger hat in seinem Haus randaliert und dann später Polizisten verletzt und beleidigt. Wie die Beamten mitteilten, rief ein Zeuge sie am Dienstag, 9.45 Uhr in die Lörracher Straße. Dort trafen die Beamten einen aggressiven Mann, der sich auch nicht von der Anwesenheit des Diensthundes beeindrucken ließ.

Er setzte sich gegen seine Festnahme derart massiv zur Wehr, dass er dabei einen Polizisten verletzte. Erst fünf Polizeibeamten gelang es schließlich, dem Mann Handschellen anzulegen, in ein Fahrzeug des Rettungsdienstes zu transportieren und zu fixieren. Dabei beleidigte er die Beamten weiter. Vermutlich stand der 33-Jährige unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln und Medikamenten. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung. pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018