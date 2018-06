39-Jährigen ins Gesicht geschlagen

Anzeige

Graben-Neudorf.Ein 39 Jahre alter Mann ist von einem bislang Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei hielt er am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, mit seinem Wagen in einer Verengung auf der Ernst-Blickle-Straße in Graben-Neudorf an, um dem dahinter befindlichen Autofahrer mitzuteilen, dass dieser nicht so dicht auffahren solle. Der angesprochene Mercedes-Fahrer stand daraufhin plötzlich am Seitenfenster des 39-Jährigen und schlug ihn durch das geöffnete Fenster ins Gesicht. Anschließend stieg der Unbekannte in seinen Mercedes ein und fuhr über den Gehweg in Richtung Graben davon.

Der Mann soll mittleren Alters sein und graues Haar haben. Außerdem habe er eine kräftige Statur und trug ein weißes Deutschland-Trikot. Hinweise nimmt die Polizei unter 07256/9 32 90 entgegen. pol