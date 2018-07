40 Jahre für die Jugend

Anzeige

Bruchsal.Monika Johrden ist seit 40 Jahren für den Caritasverband in Bruchsal im Kinder- und Jugendzentrum Südstadt tätig. Sie kennt die Einrichtung noch aus der Anfangszeit, als der „Arbeitskreis Reitweg“ noch aktiv war. Der Stadtteil war damals als sozialer Brennpunkt immer wieder in den Schlagzeilen.

„Dies ist längst Geschichte und die Einrichtung in der Südstadt fester Bestandteil des Quartiers“, so Caritasverbandsvorstandsvorsitzende Sabina Stemann-Fuchs. Dass sich die Dinge gewandelt haben, daran habe auch das „JUZ Süd“ mit seinen Mitarbeitern einen Anteil.

Monika Johrden hat in vier Jahrzehnten viele erlebt und mehrere Generationen beim Aufwachsen im Stadtteil begleitet. Bis heute ist sie als engagierte Mitarbeiterin in der Lernhilfe und in der Mädchenarbeit tätig. ris