41-Jährige stirbt an Unfallort

Malsch.Ein Bild des Grauens für die Einsatzkräfte: Bei einem verheerenden Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 ist eine 41-jährige Frau gestorben. Drei weitere Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Die Wucht des Frontalzusammenstoßes war so groß, dass aus beiden Autos der Motorblock geschleudert wurde. Das Trümmerfeld erstreckte sich über 70 Meter.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr die 41-jährige Hyundai-Fahrerin am Sonntag gegen 20.40 Uhr auf der B 3 von Neumalsch in Richtung Ettlingen. Hierbei überholte sie mehrfach. Sie missachtete den Gegenverkehr, als sie auf Höhe des Kieswerkes auf gerader Strecke trotz durchgezogener Linie einen Sattelzug überholen wollte.

Lkw kann nicht mehr ausweichen

Frontal stieß sie mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, der von einer 24-jährigen Frau gelenkt wurde. Der Lastwagen-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und rammte den Hyundai anschließend.

Alle vier Insassen wurden in den Autos eingeklemmt. Die 41-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, ihr 20-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Die Mercedes-Fahrerin eritt bei dem Unfall lebensgefährliche, ihr Beifahrer schwere Verletzungen. Alle Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Hund wurde im Autowrack eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Eine Tierärztin versorgte ihn und nahm den Vierbeiner in Obhut.

Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilt. Er und auch weitere Zeugen des Horrorcrashes mussten von einem Notfallseelsorger psychologisch betreut werden. Die B 3 war an der Unfallstelle bis etwa 0.40 Uhr voll gesperrt, eine Umleitung richtete die Polizei ein. Beide Autos waren so zerstört, dass die Wracks mit einem Kran geborgen und das 70 Meter lange Trümmerfeld auf der Fahrbahn gereinigt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 55 000 Euro. cao/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018