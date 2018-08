45-Jähriger kracht in Straßenbahn

Karlsruhe.Ein 45-jähriger Mercedesfahrer ist an der Kreuzung Rheinstraße/Nuitsstraße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Unfallverursacher am Samstag gegen 9 Uhr zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich jedoch kurze Zeit später per Notruf bei der Polizei.

Der Mercedesfahrer war stadtauswärts auf dem linken Fahrstreifen der Rheinstraße unterwegs. Auf die Kreuzung der Nuitsstraße fuhr er bei Grün. Allerdings missachtete er ein Verkehrsschild und bog verbotswidrig nach links ab. Dabei übersah er die von hinten anfahrende Straßenbahn, mit der er an der linken Fahrzeugseite kollidierte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 16 000 Euro. pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018