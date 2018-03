45 Zimmer nur für Demente

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Nach we-niger als einem Jahr wurde jetzt in Wiesental der dreistöckige Erweite-rungsbau des AWO-Seniorenheims „Am Hag“ eingeweiht. In den 45 Einzelzimmern werden dort ausschließlich an Demenz erkrankte Menschen wohnen. Die Segnung des Hauses übernahmen die evangelische Pfarrerin Charlotte Hoffmann sowie Pfarrer Peter Bretl von der Katholischen Seelsorgeeinheit Waghäusel-Hambrücken.

Betreiber des von zwei Investorenfamilien finanzierten Neubaus ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die in Waghäusel bereits vier Häuser betreut. „Notwendig wurde die Erweiterung des bestehenden Pflegeheimes aufgrund der großen Nachfrage sowie der geänderten Heimbauverordnung, die künftig nur noch Einzelzimmer vorsieht“, betonte Roland Herberger, Vorsitzender des Kreis- und Ortsverbandes der AWO.

Großer Gemeinschaftsraum

Neben Bürgermeister Thomas Deuschle konnte Herberger am stark frequentierten „Tag der offenen Tür“ auch mehrere Gemeinderäte, Vertreter des Kreis- und Stadtseniorenrats sowie vom Sozialverband VdK begrüßen. Herberger erläuterte das Wohngruppenkonzept des neuen Hauses, das auf jeder der drei Etagen 15 Personen Platz bietet. Ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche und gemütlicher Fernsehecke bildet jeweils den Mittelpunkt, wobei das Essen angeliefert wird. Alle Zimmer sind behindertengerecht ausgestattet.