48-jährige Frau ausgeraubt

Anzeige

Karlsruhe.Ein bislang Unbekannter hat eine 48-jährige Frau gestern beim Mühlburger Tor ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war sie nachts gegen 0.30 Uhr auf dem Weg nach Hause. Nachdem sie ihr Telefonat beendet hatte, kam ihr ein Unbekannter entgegen, rempelte die Frau an und forderte ihr Mobiltelefon und drohte ihr Schläge an. Die nach eigenen Angaben eingeschüchterte Frau gab dem Mann daraufhin das Handy. Dieser flüchtete anschließend in Richtung Yorckstraße. Die Frau verständigte erst zuhause die Polizei.

Der Täter soll etwa 1.70 bis 1.75 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und schlank sein. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und lockige schwarze Haare. Er trug einen grauschwarzen Winterjacke und eine dunkle Jeans. Nach Angaben der Zeugin hat er nur gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 0721/939 55 55 entgegen. nina/pol