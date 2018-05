50 Tierarten besichtigen

Ein Storchnest bei einer Gaststätte in Oberhausen. © wr

Oberhausen-Rheinhausen.Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, veranstaltet der „Verein der Vogelfreunde Oberhausen“ sein Vogelparkfest, das es seit 47 Jahren gibt, in den Bruchgärten am Gartenweg. Der Beginn ist am Samstag ab 15 Uhr. Am Sonntag geht’s ab 10 Uhr morgens im Festzelt und im Freien weiter. Um 15 Uhr bietet die Musikvereinigung ein Platzkonzert. Für die Kinder steht auf dem Gelände ein Spielplatz zur

