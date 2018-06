54 000 Ziegel neu verlegt

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Mächtig voran gehen die Sanierungsarbeiten an der Katholischen St. Jodokus-Kirche in Wiesental. In luftiger Höhe arbeiten die Fachleute der Firma Ludt aus Oberhausen an dem neuen Dach. Insgesamt 54 000 Ziegel werden neu verlegt. Eine fürwahr schweißtreibende Handarbeit über den Dächern des Waghäuseler Stadtteils.

Mitte des Jahres 2007 war der Kirchturm der Pfarrkirche zuletzt baufällig. Dieser wurde dann über mehrere Monate saniert. Bei großen Hochfesten zieht der Pfarrer zusammen mit seinen Ministranten durch das Hauptportal in die Kirche ein. Jetzt ist das Dach an der Reihe – und wenn die Verlegung der 54 000 Ziegel beendet ist, erstrahlt das Gotteshauses zumindest für einige Jahre in neuem Glanz. klu