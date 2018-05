61-Jähriger stirbt an Verletzungen

Anzeige

Karlsruhe.Ein 61 Jahre alter Mann ist knapp eine Woche nach dem tragischen Unglück, wo er eine Feuerschale mit Ethanol befüllt hatte, am vergangenen Freitag an seinen schweren Brandverletzungen gestorben. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, verletzten sich bei dem Vorfall in Karlsruhe-Neureut am Samstag, 5. Mai, vier weitere Personen schwer.

Darunter die 53 Jahre alte Ehefrau des nunmehr Verstorbenen, der 50-jährige Gastgeber sowie seine beiden Töchter im Alter von 19 und 22 Jahren. Alle sind inzwischen außer Lebensgefahr. Die gleichaltrige Ehefrau des Gastgebers war entgegen einer ersten Meldung unverletzt geblieben. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass sehr wahrscheinlich das hochentzündbare Ethanol-Luft-Gemisch in dem zur Befüllung der Feuerstelle genutzten Zehn-Liter-Kanister verpuffungsartig umsetzte. Schließlich schleuderte der Brennstoff teilweise gegen die auf einer Gartenterrasse anwesenden Personen. Am schwersten davon betroffen waren der 61-jährige Gast sowie die 22-jährige Tochter des Gastgebers, der selbst bei seinen Löschversuchen an dem 61-Jährigen schwere Brandverletzungen davongetragen hatte. pol