700 Quadratmeter neue Fläche

Vom Land gab es einen Zuschuss von 1,2 Millionen Euro dazu. Die Investition, für eine Gemeinde wie Oberhausen-Rheinhausen ein großer Kraftakt, sei angesichts des Erfolgs der Schule eine gute und notwendige Entscheidung gewesen, so das Ortsoberhaupt.

Wie erfolgreich das Modell „Gemeinschaftsschule Oberhausen“ sei, zeige sich nicht nur in den vielen Schülern, die aus Nachbargemeinden nach Oberhausen kommen, sondern auch in den Vergleichsarbeiten, bei denen die Gesamtschule Oberhausen eine Spitzenposition belege. „Oberhausen-Rheinhausen soll die erste Gemeinschaftsschule in der Region sein, an der ein Abitur abgelegt werden kann. Auch dafür haben wir die zusätzlichen Räumlichkeiten geschaffen“, sagte Büchner zu den weiteren Plänen für die Schulentwicklung. Bereits heute würden mehr als 30 Prozent der Schüler auf gymnasialem Niveau unterrichtet. Mit einer Entscheidung zur Einrichtung der Gymnasialen Oberstufe rechne er in den nächsten Tagen, so Büchner.

Auch Andrea Schwarz, Landtagsabgeordnete der Grünen, sowie Elisabeth Groß, Leitende Schulamtsdirektorin des Staatlichen Schulamts Karlsruhe, zeigten sich vom pädagogischen Konzept und dessen Umsetzung begeistert. Für Schwarz beweisen die Erfolge der Schule, dass Gemeinschaftsschule nicht Gleichmacherei bedeute, wie viele anprangern, sondern im Gegenteil viel besser auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler eingehen könne.

Schüler informieren Besucher

Groß lobte die Fähigkeit der Schule sich immer weiterzuentwickeln und mit den rund 700 Quadratmetern des Neubaus werde dem nun auch räumlich Rechnung getragen. Auch ein Geschenk hatte Groß mitgebracht und überreichte Rektor Karsten Ex ein Bild von Miro, „auf dem es genau so viel zu entdecken gibt, wie an ihrer Schule“.

Vor der Besichtigung des Neubaus erteilten Pfarrerin Charlotte Homann und Pfarrer Thomas Maier den kirchlichen Segen. Im Neubau selbst haben die fünften und sechsten Klassen sowie eine zehnte Klasse ihr neues Domizil gefunden. In den hellen Klassenräumen hatten sich Schüler verschiedene Präsentationen überlegt, um die Besucher über neue Lernmethoden beispielsweise mit Hilfe von Whiteboards (leicht zu beschriftende Schreibtafeln) zu informieren.

