700 Zigaretten und Gold geschmuggelt

Karlsruhe.700 Zigaretten und 120 Gramm Gold wollte ein 30-Jähriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden schmuggeln. Wie das Hauptzollamt Karlsruhe mitteilte, kam der Mann am Sonntag aus Istanbul und ging durch den grünen Ausgang – das bedeutet, er habe nichts zu verzollen. Die Zöllner kontrollierten ihn trotzdem. Die anschließende Röntgenkontrolle zeigte im Gepäck zwei Stangen Zigaretten. Da der Reisende bereits eine Stange Zigaretten in einer Duty Free Tüte bei sich hatte, wurde er und seine Begleitung zur weiteren Kontrolle gebeten. Hierbei fanden die Beamten insgesamt 700 Zigaretten sowie fünf Goldarmreifen im Wert von 3907 Euro.

Gegen den Reisenden wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet, der Goldschmuck wurde sichergestellt. Im Hinblick auf die Zigaretten verblieben nach Abzug der Freimengen für den Reisenden und seine Begleitung noch 300 Stück, deren Einfuhrabgaben pauschaliert berechnet und vom Reisenden bezahlt wurden. zg