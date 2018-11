708 400 Euro für Kapellenvorplatz

Waghäusel.Der Gemeinderat hat den Kosten zum Bau „Anschlussbereich Karlsruher Straße und Wendehammer“ sowie „Kapellenvorplatz“ in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Insgesamt kostet der Knotenpunktumbau L 556 „Kapelle“ etwa 708 400 Euro. Viele Bürger scheinen bezüglich dieses Vorhabens noch ratlos zu sein. Pierre Marcel Kreuzer (NEW) ist der Meinung: „Es wird Zeit, dass da etwas gemacht wird. Das Regierungspräsidium (RP) sollte öffentlich machen, wo der Kreisel dann letztendlich genau steht. Da wurde ich schon oft von Bürgern angesprochen.“ „Wir können das RP nicht anweisen, wenn überhaupt nur bitten – aber wir können ja selbst dafür sorgen, dass mehr Informationen an die Bürger kommen. Außerdem brauchen wir einen Kreisel, um den Verkehr an der Beethovenstraße zu entlasten“, fügte Uli Roß (CDU) hinzu. nina

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018