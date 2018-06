71-Jährige vergisst Topf mit Speiseöl auf dem Herd

Die Flammen des brennenden Speiseöls griffen schnell auf die Küchenzeile über. Die Dunstabzugshaube musste beim Löschen von der Wand gerissen werden. © 7aktuell

Rheinstetten-Mörsch.Zu einem Küchenbrand kam es am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr in der Siemenstraße in Rheinstetten-Mörsch. Ein 41 Jahre alter Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorübergehend in eine Klinik eingeliefert. Das Feuer brach aus, weil eine 71-Jährige einen Topf mit Speiseöl auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nachbarn

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2053 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.02.2018