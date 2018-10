78-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Waghäusel.Eine 78 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Kreuzung Bruchsaler Straße / Gartenstraße am Montagabend in Kirrlach schwer verletzt worden. Die 81-jährige Unfallverursacherin sowie die Fahrerin des bevorrechtigten Hyundai verletzten nach Polizeiangaben nur leicht.

Wie die Beamten mitteilten, fuhr die 81-jährige Seniorin auf der Gartenstraße in Richtung Bruchsaler Straße. Ander Kreuzung übersah sie die von rechts kommende 47-jährige Hyundai-Fahrerin, es kam zum Unfall. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die schwer verletzte 78-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin sowie die 47-jährige Hyundai-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10 000 Euro. beju/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.10.2018